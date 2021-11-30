 

“На папу похож”, “На маму похож”. В сети спорят, на кого похож младший сын Подольской и Преснякова

30.11.2021, 9:36, Новости дня
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“C улыбкой на лице вспоминаю прошедший отпуск. Все-таки как же солнышко влияет на наше самочувствие и настроение. Есть мечта купить домик на море”, – подписала снимок 39-летняя певица.

“Ванечка на папу похож”, – оставила комментарий под фото shilkina.marina68.

“Ванечка на маму похож”, – возразила ей parfenenko_iryna.

“Красивая, милая семья”, – написала vanessa_li_43.

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A post shared by Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Контекст:

Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет.

Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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