“На папу похож”, “На маму похож”. В сети спорят, на кого похож младший сын Подольской и Преснякова

“C улыбкой на лице вспоминаю прошедший отпуск. Все-таки как же солнышко влияет на наше самочувствие и настроение. Есть мечта купить домик на море”, – подписала снимок 39-летняя певица.

“Ванечка на папу похож”, – оставила комментарий под фото shilkina.marina68.

“Ванечка на маму похож”, – возразила ей parfenenko_iryna.

“Красивая, милая семья”, – написала vanessa_li_43.

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A post shared by Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Контекст:

Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет.

Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

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