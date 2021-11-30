 

Здоровье узника Кремля Дудки сильно ухудшилось, у него болезнь желудка и постоянная головная боль – Денисова

30.11.2021, 9:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Владимир на протяжении месяца находится в медицинской части ФКУ ИК 11 УФСИН России по Ставропольскому краю, однако лечение антибиотиками не имеет положительной динамики. Его тело покрыто сыпью, фурункулами и гнойниками. Кроме того, у Владимира болезнь желудка и постоянная головная боль на фоне высокого артериального давления”, – написала Денисова.

По ее словам, родные могут передавать политзаключенному жизненно необходимые лекарства только раз в несколько месяцев.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно  предоставить надлежащую медицинскую помощь гражданину Украины.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/438743314273613

Контекст:

В ноябре 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании в аннексированном Севастополе украинцев, якобы планировавших теракты. Позже российские СМИ назвали их имена: Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Владимир Дудка.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали информацию ФСБ фейком.

Штыбликов заключил соглашение с российским следствием и в ноябре 2017 года был осужден на пять лет.

4 апреля 2019 года Дудку и Бессарабова приговорили к 14 годам тюрьмы. 15 октября Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Дудке и Бессарабову.

Дудку и Бессарабова вывезли из оккупированного Крыма в РФ для отбывания наказания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / У президента Боливии диагностирован коронавирус

03.08 / Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

28.07 / Набсовет НАК “Нафтогаз”, не дожидаясь конца года, определил премии для четырех членов правления за работу в 2021 году – СМИ

12.12 / Двое украинских военных получили ранения на Донбассе – делегация в ТКГ

27.07 / NYT – пока их не удастся переубедить, противники вакцинации продолжат «поджигать» США

19.08 / DT – британский флот поможет Украине защититься от «большого бурого медведя»

29.08 / Минобороны показало видео со всплывшей у берегов США подлодки

07.12 / Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

20.11 / Решение о “новогоднем локдауне” не принято – Офис президента Украины

06.01 / Шендерович: Россия – претендент на дарвиновскую премию за самую бессмысленную смерть. Политический пофигизм – лишь часть диагностики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика