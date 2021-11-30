Лайфхак: как с помощью одних спичек открыть замок за 10 секунд
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Мало кто знает, что открыть небольшой навесной замок можно без применения ключа. Для этого понадобится коробка спичек.
Специалист показал, как он вскрывает замок – процесс занял у него менее минуты.
Чтобы показать зрителям технологию открывания без ключа автор ролика использовал классический замок. Он продемонстрировал пользователям его исправность, а после закрыл и положил на стол.
После мастер открыл коробку спичек и очистил их от серы.
Вещество он тщательно измельчил обратной стороной отвертки.
Далее порошок был засыпан в отверстие для ключа.
Мастер тщательно утрамбовывал его максимально глубоко.
Далее он отломал спичку, с помощью ножа отрезал ее на нужную длину, подточил кончик и установил в скважины.
Когда специалист поджог спичку, прошло пару секунд и дужка сама отщелкнулась
Такой способ может использовать каждый человек – он станет спасательным кругом в том случае, если ключ был забыт.
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