 

Лайфхак: как с помощью одних спичек открыть замок за 10 секунд

30.11.2021, 9:30, Разное
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Мало кто знает, что открыть небольшой навесной замок можно без применения ключа. Для этого понадобится коробка спичек.

Специалист показал, как он вскрывает замок – процесс занял у него менее минуты.

Чтобы показать зрителям технологию открывания без ключа автор ролика использовал классический замок. Он продемонстрировал пользователям его исправность, а после закрыл и положил на стол.

После мастер открыл коробку спичек и очистил их от серы.

Вещество он тщательно измельчил обратной стороной отвертки.

Далее порошок был засыпан в отверстие для ключа.

Мастер тщательно утрамбовывал его максимально глубоко.

Далее он отломал спичку, с помощью ножа отрезал ее на нужную длину, подточил кончик и установил в скважины.

Когда специалист поджог спичку, прошло пару секунд и дужка сама отщелкнулась

Такой способ может использовать каждый человек – он станет спасательным кругом в том случае, если ключ был забыт.



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