“Смертей будет больше”: кардиолог Мясников о подготовке к появлению омикрон-штамма COVID-19 в России

Новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, был обнаружен у четверых полностью привитых людей. Российский врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников считает, что это указывает на сниженную эффективность вакцин против этой версии вируса.

Мясников напомнил, что “омикрон” тревожит врачей и ученых не только из-за повышенной скорости распространения, но и из-за большого количества мутаций. Медик обратил внимание, что изменения произошли, в основном, – в белке шипов вируса, которые образуют его пресловутую “корону”. При этом многие вакцины были нацелены на нейтрализацию этих частиц ковида, сообщает “Общественная служба новостей”.

Александр Мясников подчеркнул, что вакцины обеспечивали пожилым людям защиту от предыдущего дельта-штамма на уровне 60-70%. Следовательно, в случае с омикроном этот показатель может снизиться до 20-30%. Поэтому в настоящее время единственным способом подготовки к его появлению в Россию является адаптация вакцин к новому штамму и очередная ревакцинация населения, передает телеканал “360”.

Мясников добавил, что мутации любого вируса, включая COVID-19, направлены на ускорение его распространения, пишут “Вести Подмосковья”. При этом не исключено, что из-за них снизится уровень смертности и тяжести заболевания. Однако теледоктор уверен, что “в абсолютном количестве смертей будет больше”, поскольку повысится число заболеваний.