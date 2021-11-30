В Крыму из-за разгула стихии затонули две яхты

Две яхты затонули в Крыму из-за штормового ветра, одна в Керчи, вторая в Ялте, сообщили в пресс-службе Росморречфлота и ялтинской горадминистрации.

«В Керченском порту грузопассажирского терминала затонула яхта частная. Никто не пострадал», – рассказал РИА «Новости»пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

В свою очередь, глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что из-за ураганного ветра, обрушившегося на регион в понедельник, в акватории порта города пострадали пять судов, прибитых на якорях к пирсу. Подтопление исключено. В их числе судно «Кронштадт», теплоходы «Форос-1», «Ливадия», «Санта Барбара», «Крым». Кроме того, затонула парусно-моторная яхта «Славия».

«На ее борту топлива нет, пострадавших нет», – подчеркнула Павленко.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что движение судов по Керченскому проливу возобновлено во вторник.

«Возобновилось судоходство сегодня утром. Волна снизилась, ветер нормальный – 11 м/с», – сказал источник.

Ранее судоходство по Керченскому проливу приостановили из-за непогоды.