 

“Восхитительная женщина”, “Красавица”. 47-летняя жена Кличко показала, как выглядит дома

30.11.2021, 8:42, Новости дня
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“Надеюсь, у вас всех было хорошее начало недели. И что “понедельник – тяжелый день” – это не ваша фраза. Всем приятного вечера”, – пожелала 47-летняя супруга мэра.

“Восхитительная женщина”, – оставил комментарий под портретом пользователь с ником reinholdschopen.

“Наталья, красавица!” – написала elena_klitschko.

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A post shared by Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

Контекст:

Наталья Кличко родилась в 1974 году в Броварах. С боксером Виталием Кличко Наталья познакомилась на конкурсе красоты “Черная жемчужина”.

В браке у Натальи и Виталия Кличко родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья Кличко проживает в Гамбурге (Германия), где занимается развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы Киевской государственной городской администрации с июня 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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