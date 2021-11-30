В РФ представлена новая линейка смартфонов Camon 18

Компания Tecno провела российскую презентацию новой линейки смартфонов Camon 18. В нее вошли три модели мобильных гаджетов. Кроме базовой версии, на полках будут представлены 18P и 18 Premier.

Новые смартфоны отличаются наличием аккумуляторных батарей с емкостью 4750 иАч. Также здесь установлены экраны, обеспечивающие частоту смены картинки 120 Гц. Основной датчик видеокамеры обладает мощностью 64 Мп. Имеется шестидесятикратный зум и осевой стабилизатор изображения, позволяющий вести качественную съемку.

Производитель заявил, что средняя стоимость аппаратов в РФ составит 25 тысяч рублей. На смартфонах предустановлена операционная система Android 11, которую в дальнейшем обещают обновить до 12-й версии ОС.