 

Киев заявил об отсутствии переговоров по транзиту газа

30.11.2021, 8:02, Новости дня
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Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.

Витренко отметил, что в текущий момент не ведется никаких переговоров. «Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров… Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения», – цитирует РИА «Новости» Витренко.

По его словам, участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока – 2» не дает украинским властям никаких возможностей остановить этот процесс. Он добавил, что украинская сторона планирует оспорить финальную сертификацию в суде. Это будет сделано в том случае, если Киев посчитает, что решение не соответствует европейскому законодательству.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. При этом, по его слловам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.



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