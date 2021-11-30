Женщина вышла замуж за корову, считая, что это реинкарнация ее умершего мужа

В частном одноэтажном доме женщины по имени Хим Ханг живет корова, которой она позволяет спать на тех же подушках, которые использовались ее умершим мужем.

Хим Ханг уверена в том, что корова является реинкарнацией ее мужа, который умер годом ранее.

74-летняя жительница северо-восточной провинции Кратьэх в Камбодже недавно вышла замуж за корову, после того, как корова вдруг поцеловала ее. Каким-то образом этот поступок убедил Хим Ханг, что в корове перевоплотилась душа ее мертвого супруга.

Хим Ханг говорит журналистам, что корова имеет тот же характер, что и ее покойный муж.

Указывается, что на свадьбе присутствовало немало жителей деревни, хотя осталось неясным, что они сами думают об этом.

У Хим Ханг большой и добротный дом, где корове не тесно. Женщина купает корову в ванной и устроила ей кровать на подушках ее мужа. Она рассказывает, что ее муж Тол Хут умер в прошлом году, когда лежал на этих подушках.

Хим Ханг рассказывает, что молодая корова вдруг подошла к ней и начала лизать ее волосы и шею, а потом вдруг поцеловала, причем это напомнило Хим Ханг о поцелуях мужа.

– Я верю, что эта корова – мой покойный муж, потому, что все, что она делает, она делает именно так как делал мой муж, когда он был жив, – рассказывает женщина.

У Хим Ханг и Тол Хута есть несколько детей и старший сын тоже верит в то, что в корове воплотился дух его покойного отца. Теперь он строго следит за тем, чтобы корова, блуждая по комнатам, случайно не покинула их дом и не потерялась.

Хим Ханг наказала детям позаботиться о корове, если она вскоре умрет от старости, и ухаживать за ней, как за своим отцом. Согласно ее завещанию, детям запрещено продавать корову и плохо с ней обращаться, а когда корова умрет, они должны будут устроить для нее такой же похоронный обряд, как для человека.