 

Талибы* готовы признать Крым российским

30.11.2021, 7:38, Разное
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В интервью изданию “Октагон” официальный представитель ИЭА, главный спикер движения “Талибан” Забихулла Муджахид рассказал об отношении правительства эмирата к вопросу принадлежности полуострова Крым. “Мы надеемся, что эта проблема скоро решится”, – произнес он, беседуя с российским журналистом.

По словам Муджахида, ИЭА не хочет, чтобы РФ воевала с какой-либо страной. Он дал понял, что талибы занимают сторону крымчан, и если народ, живущий на полуострове желает жить в России, то правительство изменившегося Афганистана согласно с ним. При этом спикер “Талибана” подчеркнул, что это дело только Москвы и Киева. Как пишет “Общественная служба новостей”, бывшее правительство Афганистана признавало Крым российским.

Напомним, прошло уже 100 дней с того момента, как талибы пришли к власти и провозгласили ИАЭ. Как отмечает правительство эмирата, за это время страна обрела независимость, перестала тратить ресурсы на войну. Кроме того, чиновники, по словам Муджахида, больше не отбирают земли у народа.

Американские войска покинули Афганистан по распоряжению президента США Джо Байдена в конце лета 2021 года. Кстати, после этого рейтинг нынешнего хозяина Белого дома снизился. О его отставке заговорили даже в конгрессе.



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