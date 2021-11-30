 

Крупный астероид приблизится к Земле 27 декабря 2021 года

30.11.2021, 7:37, Разное
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В NASA заявили, что в конце 2021 года астероид размером около 190 метров пройдет близко к нашей планете.

27 декабря 2021 года крупный астероид, известный как 2018 AH, приблизится к орбитальной траектории Земли. По сообщениям экспертов NASA, если он столкнется с Землей, то это вызовет гораздо больший ущерб, чем атомная бомба.

По оценкам ученых, если космическое тело столкнется с Землей, то это приведет выбросу энергии, эквивалентному 77 мегатонн тротила. Это в 1,5 раза мощнее взрыва царь-бомбы, созданной советскими физиками, и в 3300 раз разрушительнее, чем бомбы сброшенной на Хиросиму.

Так или иначе, астероид вряд ли столкнется с нашей планетой, и по прогнозам специалистов пройдет на расстоянии более 4,5 миллионов километров. Для сравнения, расстояние между Землей и Луной составляет около 384 000 км.

Ранее объект 2018 АН уже проходил близко к Земле, причем намного ближе. В 2018 году он прошел на расстоянии 296 758 км. Однако в тот раз ученые даже не успели сообщить о нем из-за нахождения в полутени и большой скорости. Здесь, как говорится, есть над чем задуматься.

С тех пор ни один астероид столь крупного размера не приближался к планете так близко. Очередное сближение с почти километровым астероидом 153814 (2001 WN5) ожидается в 2028 году. Согласно последним прогнозам астрономов, он пройдет на расстоянии около 249 000 км от нашей планеты.

По данным экспертов NASA, любой астероид размером боле 140 метров при столкновении с Землей способен оказать потенциально катастрофическое воздействие.



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