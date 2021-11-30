Объявлено о презентации нового смартфона Honor 60

По информации из достоверных источников, презентация нового смартфона Honor 60 должна состояться 1 декабря. Производитель уже разместил в сети изображения данного гаджета и сообщил о некоторых технических подробностях.

В частности, обращает на себя внимание наличие в смартфоне функции распознавания жестов. Это стало возможным благодаря специальному алгоритму анализа изображений, получаемых с фронтальной камеры, поясняют специалисты.

Функция предоставляет весьма забавные возможности. Например, пользователь может переключаться с фронтальной камеры на основную и обратно обычным щелчком пальцев. Устройство воспринимает повороты ладони, взмахи и некоторые другие жесты, которые можно настроить для «общения» с гаджетом.