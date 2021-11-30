 

Компания Xiaomi выпускает ультрабюджетные наушники Redmi Buds 3

30.11.2021, 7:20, Новости дня
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Компания Xiaomi представила в РФ недорогие наушники Redmi Buds 3. По сообщению производителя, на первых порах устройство можно будет приобрести всего за 2990 рублей, а затем цена перестанет быть акционной и поднимется еще на 500 руб. Впрочем, это не выведет гарнитуру из бюджетного сегмента.

Несмотря на низкую цену, разработчик предоставляет весьма продвинутые в техническом плане наушники. Так, устройство оснащено системой шумоподавления. Кроме того, аккумулятор наушников, подзаряжаемый от футляра, позволяет растянуть время автономной работы до 20 часов.

Связь с основным устройством осуществляется при помощи Bluetooth 5.2. дизайн очень похож на знаменитые Apple AirPods.



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