 

Компания Xiaomi выпустила умный дверной замок нового поколения

30.11.2021, 7:20, Новости дня
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Как сообщили специалисты компании Xiaomi, одной из особенностей нового дверного замка Smart Doorbell 3 стало использование полноценного аккумулятора вместо батарей типа АА. Емкость его составляет 5200 мАч.

Умный замок производитель отнес к третьему поколению устройств данной категории. Камера позволяет получить изображение в стандарте качества 2 К. Угол обзора при этом составляет 180 градусов. Кроме того, радует невысокая цена устройства – всего 45 американских долларов.

Как утверждают эксперты, дверной замок превосходит своих предшественников по всем без исключения параметрам. Он может работать как домофон, в котором звук транслируется на домашние колонки, например, а изображение и звук – на смартфон. А время автономной работы немного не дотягивает до полугода.



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