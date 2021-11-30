 

Инсайдеры сообщили подробности о новом смартфоне Oppo с гибким экраном

30.11.2021, 7:20, Новости дня
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Достоверные инсайдерские источники сообщают о том, что компания Oppo готовит к выходу новую модель смартфона с гибким краном. Мобильное устройство получит название Find N 5G.

Как видно из маркировки, предполагается наличие модема для беспроводной связи пятого поколения. А частота обновления картинки на экране, по информации источников, составит 120 Гц.

Разрешение на дисплее соответствует показателю 2 К. В разложенном состоянии размер диагонали составит 8 дюймов, а в сложенном – 6,5 дюймов. Фактически вы получаете обычный по размеру смартфон, который можете разложить до небольшого планшета, отмечают специалисты. Однако показатели дисплея в сложенном состоянии будут скромнее. Цена смартфона составит не менее 1500 долларов США.



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