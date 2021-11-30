Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов прибыл в Монголию с официальным визитом

Начальник Генерального штаба – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов во вторник прибыл с официальным визитом в Монголию, сообщило российское военное ведомство.

«Замглавы военного ведомства РФ проведет переговоры с военно-политическим руководством страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технических сферах», – передает официальный сайт Минобороны России.

Запланированы личные встречи Валерия Герасимова с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, министром обороны Гурсэдийном Сайханбаяром и начальником генерального штаба вооруженных сил Монголии генерал-лейтенантом Довчисурэнгийном Ганзоригом.

Визит генерала армии Валерия Герасимова проходит в год столетия вооруженных сил Монголии и столетия установления российско-монгольских дипломатических отношений.

Напомним, 23 сентября в Монголии прошли международные антитеррористические учения «Селенга-2021» с участием российских военнослужащих.