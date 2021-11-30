Жителей Центральной РФ предупредили о необычных атмосферных явлениях

Грозы и зарницы вероятны в Курской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях во вторник. Такие явления бывают раз в 10 лет в данное время года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате вторжения субтропического тепла и влаги, связанных с циклоном «Бенедикт», в ночь на 30 ноября в отдельных районах Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областей с 70% вероятностью не исключены слабые грозы и зарницы», – передает ТАСС слова синоптика.

По словам Тишковца, грозы, как опасное явление погоды, случаются в конце ноября крайне редко – не чаще одного раза в 10 лет.

Напомним, в понедельник Тишковец сообщил, что генуэзский циклон «Бенедикт» во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы: интенсивные дожди сменятся снегопадом.