 

Мнение: О подставе для русских от Рамзана Кадырова

30.11.2021, 6:48, Разное
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Это лишь видимость, что поднятая не так давно чеченским руководителем Рамзаном Кадыровым очередная волна недовольства якобы российской прессой за её упоминания национальности этнических преступников – а на самом деле за «нетолерантность» русских к «горячности» кавказских парней, – сойдя на нет, улеглась без следа. Наоборот, всё по классике – осадок остался

А значит, усилия Рамзана Ахматовича не пропали втуне.

Такими стараниями в национальных окраинах и закрепляется миф о какой-то особой «русской ксенофобии». Мол, титульная нация смотрит на всех остальных с чувством глубокого превосходства и вообще… отличает её повышенная национальная нетерпимость. Особенно к гостям из азиатских республик и кавказских окраин.

Хотя на самом деле всё ровно наоборот.

Именно российская студенческая молодёжь обладает высокой национальной толерантностью, тогда как студенты из Центральной Азии, приехавшие в Россию, больше обладают национальной нетерпимостью. Это показало исследование психологов из Челябинского госуниверситета. По их данным:

«- У молодёжи из основной России показатель по шкале этническая индифферентность достоверно выше, чем у мигрантов из Центральной Азии. В связи с этим можно предположить, что для современной молодёжи из России границы этнической идентичности размыты в сравнении с мигрантами.

– Также для молодёжи из России характерен более высокий показатель по такой шкале, как позитивная этническая идентичность. Исходя из этого можно сказать, что молодые люди из России более толерантны по отношению к другим этническим группам, они могут отдавать предпочтение собственным социокультурным ценностям, но при этом они более расположены к межэтническим контактам.

– У молодёжи из числа мигрантов Центральной Азии высокие баллы по шкале этноэгоизм могут говорить о том, что мигранты могут испытывать напряжение и раздражение при общении с представителями других этнических групп.

Этноизоляционизм характеризует в первую очередь мигрантов как людей, которые убеждены в превосходстве своего народа, они могут негативно относиться к межэтническим брачным союзам во благо сохранения своей национальной культуры. Они могут быть готовы идти на любые действия в борьбе за благополучие и сохранение своей культуры и своего народа. Об этом говорит высокий показатель по шкале этнофанатизм.»

Полученные данные свидетельствуют о том, что мигранты – хоть азиатские, хоть кавказские, – сплошь и рядом неспособны к пониманию другого этноса и чужой культуры. В связи с этим могут возникать сложности в адаптации, конфликты. На начальном этапе они более ориентированы на свою культуру, испытывая при этом напряжение по отношению к представителям другой этнической группы. Молодые люди из России в свою очередь более благоприятно относятся к ним, нежели это воспринимается мигрантами.

Ну и кто на самом деле «шовинист» и «ксенофоб»?

И нетрудно ведь догадаться, зачем кавказский лидер стремится всё перевернуть с ног на голову?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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