В Донбассе заявили о подготовке Украины и Запада к полномасштабной войне

В Донецке уверены, что Украина и Запад готовятся к полномасштабной войне в Донбассе. По словам советника председателя правительства ДНР Яна Гагина, сейчас украинские и европейские средства массовой информации готовят людей к боевым действиям.

Он отметил, что Киев по-прежнему отказывается выполнять Минские соглашения и старается как можно скорее выйти из них. Также советник председателя правительства ДНР обратил внимание: обстановка только накаляется. Мол, увеличивается интенсивность обстрелов и их площадь, до сих пор уничтожаются объекты инфраструктуры.

Все это говорит только об одном – попытках развязать полномасштабную войну, считает Гагин. Страдают как юг, так и окраины Донецка. Советник заметил, что украинские военнослужащие научились меткости при стрельбе, могут запросто попасть по всем важным местам.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что американцы призывают власти прекратить действия на Украине из-за страха конфликта с Россией и начала Третьей мировой войны. В Соединенных Штатах обратили внимание, что годы экономического давления и санкций не изменили внешнеполитический курс Кремля.