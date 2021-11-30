Компания Volvo инвестирует в разработку пленки дополненной реальности

Шведский автопроизводитель Volvo сообщает о намерении вложить крупные средства в разработку пленки дополненной реальности. Речь идет об особом материале – тонкой и многослойной высокотехнологической пленке, которую можно, например, наклеить на лобовое стекло, значительно расширив технические возможности машины.

Сама по себе пленка прозрачна. Но при включении функции дополненной реальности в условиях недостаточной видимости (ночь, туман и т.д.) на стекле начнут отображаться объекты на дороге, в том числе дорожные знаки.

Вообще-то такую пленку можно использовать и во многих других сферах человеческой деятельности, говорят эксперты. Сфера применения ограничена только нашей фантазией.