 

Компания Volvo инвестирует в разработку пленки дополненной реальности

30.11.2021, 6:26, Новости дня
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Шведский автопроизводитель Volvo сообщает о намерении вложить крупные средства в разработку пленки дополненной реальности. Речь идет об особом материале – тонкой и многослойной высокотехнологической пленке, которую можно, например, наклеить на лобовое стекло, значительно расширив технические возможности машины.

Сама по себе пленка прозрачна. Но при включении функции дополненной реальности в условиях недостаточной видимости (ночь, туман и т.д.) на стекле начнут отображаться объекты на дороге, в том числе дорожные знаки.

Вообще-то такую пленку можно использовать и во многих других сферах человеческой деятельности, говорят эксперты. Сфера применения ограничена только нашей фантазией.



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