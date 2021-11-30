Физтех под санкциями

За что российский супервуз их удостоился и чем они ему грозят.

МФТИ. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Министерство торговли США выпустило новый санкционный список из 27 юридических и физических лиц из Китая, Японии, Пакистана и Сингапура «за деятельность, которая противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов».

В перечень неожиданно для руководства, сотрудников и учащихся попал и Московский физико-технический институт, известный как Физтех, МФТИ (а здесь его называют MIPT), — один из ведущих технических вузов России, основанный в 1940-х тремя нобелевскими лауреатами: Петром Капицей, Николаем Семеновым и Львом Ландау. Два относительно недавних нобелевских лауреата, работающих на Западе, но учившихся в России, Андрей Гейм и Константин Новоселов, получившие премию за разработку метода получения графена, — выпускники этого вуза. Московский физико-технический институт готовит специалистов в области физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин. В 2016 и в 2018 годах МФТИ входил в 100 самых престижных вузов мира по версии британского журнала Times Higher Education.

Как кузница российских научных кадров попала в американский черный список, наряду с 12 китайскими, 13 пакистанскими компаниями, а также одной фирмой из Японии и одной из Сингапура? Что это означает для будущего МФТИ и как это отразится на его научных связях, на обменах учащимися? Документ, опубликованный на сайте американского Министерства торговли, в полной мере не дает ответы на эти вопросы.

Министр торговли США Джина Раймондо в связи с новым санкционным списком пояснила следующее:

«Мировая торговля и коммерция должны поддерживать мир, процветание и хорошо оплачиваемую работу, а не риски для национальной безопасности. Сегодняшние действия помогут предотвратить перенаправление американских технологий на военные цели КНР и РФ и деятельность, вызывающую озабоченность в области нераспространения, например, ядерную деятельность Пакистана, не находящуюся под гарантиями, или программу баллистических ракет. Министерство торговли стремится эффективно использовать экспортный контроль для защиты нашей национальной безопасности».

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США добавило Московский физико-технический институт в список конечных пользователей военной продукции. Больше конкретики нет, хотя в отношении других фигурантов санкционного списка можно понять суть обвинений.

Например, в документе сообщается, что 8 китайских фирм попали под санкции из-за того, что пытались использовать американские технологии «для квантовых вычислений», которые могут быть использованы Народно-освободительной армией Китая, в частности, для противодействия подводным лодкам.

16 юридических и физических лиц, действующих в КНР и Пакистане, были добавлены в санкционный список из-за их вклада в ядерную деятельность Пакистана или программу баллистических ракет.

Три дочерних компании Corad Technology Limited — китайской компании, попавшей под санкции в 2019 году, — были добавлены в связи с их участием в продажах технологий из США и других западных стран для военных и космических программ Ирана, КНДР, а также подставных компаний и подведомственных структур правительства и оборонной промышленности КНР.

Про Физтех — только то, что он «связан с военной продукцией».

На отсутствие конкретных фактов указал российский посол в США. Введение экспортных ограничений в отношении Московского физико-технического института «не выдерживает никакой критики», пояснил Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано на странице посольства в Facebook. «Администрация США продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения», — сказал российский посол. Он отметил, что московский вуз готовит различных специалистов, в том числе для военно-промышленного комплекса, однако выразил недоумение в связи с тем, что очередные санкции были введены без предъявления фактов, свидетельствующих о «негативном влиянии МФТИ на национальную безопасность США».

Привлекает внимание то, что в пресс-релизе Минторга США из 27 организаций 26 обвиняются в «угрозе национальной безопасности», а 27-я, МФТИ, называется «производителем военной продукции для конечных пользователей (MEU — military end-user)», что является как бы более «мягким обвинением».

Включение в санкционный список означает, что для экспорта, реэкспорта и перемещения товаров в пользу МФТИ и других участников списка американские компании должны будут получать специальную лицензию — на торговую деятельность с «конечными военными пользователями». При этом выдаваться она будет с «презумпцией отказа». То есть

по умолчанию считается, что сотрудничество с компанией находится под запретом и, чтобы его снять, надо привести «разумные основания».

В системе лицензирования предусмотрен механизм оспаривания: нужно будет доказать, что компания выпускает исключительно мирную продукцию, не нарушающую интересы Соединенных Штатов.

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Об ограничении научных контактов или запрете на экспорт американского оборудования в документе Минторга США ничего не говорится. Вопрос в том, получат ли теперь партнеры российского вуза американские лицензии, чтобы продолжать с ним сотрудничество. И не будут ли теперь зарубежные партнеры МФТИ осторожничать, как это делают банки и инвестиционные фонды в отношении российских компаний и физических лиц — фигурантов финансовых санкций?

Как пишет издание Forbes, решение Вашингтона стало неожиданностью для выпускников московского вуза, многие очень эмоционально реагируют на новшество, признаваясь, что введение санкций «их ошеломило».

«Организации предпочтут заморозить или задержать контракты с Физтехом. Репутации вуза это нанесет определенный ущерб», — сказал Forbes выпускник МФТИ миллиардер Игорь Рыбаков.

Многие уверены, что общественное мнение об одном из ведущих вузов мира изменится не в лучшую сторону и, безусловно, отразится на имидже и отношениях с коллегами. Следствием этого могут стать приостановки различных программ, которые разрабатывали с участием зарубежных университетов. Одним из первых на санкции отреагировал Израиль. У Физтеха были договоренности о стажировке своих сотрудников в одном из израильских университетов. Как только США объявили о решении, иностранные коллеги предупредили российских ученых о приостановке программы.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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