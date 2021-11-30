У смартфонов Pixel 6 стали возникать проблемы с зарядкой

Специалисты компании Google нашли объяснения проблем, которые за последнее время начали возникать со смартфонами Pixel 6. Напомним, что ряд пользователей пожаловались на то, что их мобильные гаджеты периодически отказываются принимать заряд.

Оказалось, что Google вовсе не виновен в возникновении проблем. Просто в части зарядных устройств использовались некачественные кабели.

Вероятно, пользователи не могли определить причину неисправности, поскольку те же кабели нормально у них работали с другими моделями смартфонов. Однако для надежной работы зарядного устройства в Pixel 6 необходимо идеальное соединение. Поэтому производитель советует использовать только фирменный кабель.