Компания Sapphire представила новые майнинговые видеокарты GPRO X080 и GPRO X060

На рынок выходят два новые видеоускорителя майнингового уровня. Под брендом Sapphire представлены видеокарты GPRO X080 и X060, цены на которые стартуют с уровня 550 американских долларов.

По информации производителя, в данных устройствах использована архитектур RDNA 2, созданная специалистами AMD. Сотрудники компании не скрывают, что выпущенные видеокарты предназначен преимущетвенно для майнинга криптовалют.

Как отмечают аналитики рынка, ныне такую откровенность встретить не так уж и просто. Ведь компании предпочитают скрывать реальное майнинговой предназначение видеокарт, опасаясь вызвать гнев общественности, легко объясняемый острым дефицитом видеоускорителей на мировом рынке.