 

Препарат от COVID «МИР 19» назван эффективным средством против штамма «омикрон»

30.11.2021, 5:26, Новости дня
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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «МИР 19» станет эффективным средством против нового штамма коронавируса «омикрон».

«Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-Cov-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у «омикрона», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Скворцовой в эфире канала «Россия 24».

Эксперт ответила утвердительно на вопрос, поможет ли новая разработка при лечении штамма «омикрон».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

  

Ранее в Кремле заявили о планах в связи с появлением нового штамма коронавируса, выявленного в Африке. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшие шаги РФ после выявления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности. 



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