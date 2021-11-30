 

В MI6 назвали способы борьбы с Россией и КНР

30.11.2021, 5:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В британской внешней разведке MI6 считают, что агентству придется работать с технологическими фирмами, чтобы противостоять угрозам от РФ и Китая, которые осваивают искусственный интеллект (ИИ), информирует газета Guardian со ссылкой на текст речи, с которой собирается выступить глава агентства Ричард Мур в Международном институте стратегических исследований.

«Мы традиционно полагались в первую очередь на наш собственный потенциал, чтобы разработать технологии мирового класса… Мы должны стать более открытыми, чтобы остаться секретными», – приводит слова Мура РИА «Новости».

По данным газеты, Китай оперативно совершенствует свои возможности в киберпространстве, а РФ занимается «наращиванием потенциала в сфере хакерских атак».

«Наши противники вкладывают средства… в освоение ИИ, вычислений на квантовом компьютере и синтетической биологии, потому что они знают, что овладение этими технологиями даст им преимущество», – говорится в речи главы MI6.

Ранее стало известно о планах Британии развернуть тайную спецоперацию против России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / В Украину идут морозы и снегопады – Укргидрометцентр

12.03 / Швеция сравнила готовность РФ и стран НАТО к крупномасштабной войне

20.09 / Алина Паш, Дорофеева и Kazka. Как прошел сольный концерт группы Tvorchi на киевском велотреке. Фото

18.04 / ВОЗ заявила о тревожной ситуации с коронавирусом в мире

03.07 / В мире: Гей-браки вторглись в православный мир

04.09 / Зеленский решил выступить в ГА ООН

23.09 / Трамп не уважает своих сторонников и избегает рукопожатий с «этими отвратительными людьми»

29.10 / В Киеве с разницей в один день умерли от коронавируса известные супруги-писатели

22.03 / В Белоруссии стартовали совместные с Россией тактические учения

09.05 / Эксперты рассказали, какой будет жизнь в космосе через 10 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика