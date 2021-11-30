В MI6 назвали способы борьбы с Россией и КНР

В британской внешней разведке MI6 считают, что агентству придется работать с технологическими фирмами, чтобы противостоять угрозам от РФ и Китая, которые осваивают искусственный интеллект (ИИ), информирует газета Guardian со ссылкой на текст речи, с которой собирается выступить глава агентства Ричард Мур в Международном институте стратегических исследований.

«Мы традиционно полагались в первую очередь на наш собственный потенциал, чтобы разработать технологии мирового класса… Мы должны стать более открытыми, чтобы остаться секретными», – приводит слова Мура РИА «Новости».

По данным газеты, Китай оперативно совершенствует свои возможности в киберпространстве, а РФ занимается «наращиванием потенциала в сфере хакерских атак».

«Наши противники вкладывают средства… в освоение ИИ, вычислений на квантовом компьютере и синтетической биологии, потому что они знают, что овладение этими технологиями даст им преимущество», – говорится в речи главы MI6.

Ранее стало известно о планах Британии развернуть тайную спецоперацию против России.