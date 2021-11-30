Пропавшая в Екатеринбурге журналистка найдена мертвой

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30.11.2021, 5:26, Новости дня
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Пропавшая в Екатеринбурге журналистка Наталия Попова найдена мертвой, говорится в заявлении редакции портала e1.ru, где она работала.

«Умерла Наталия Попова, наш друг и коллега. Наталия была главным редактором e1.ru, а позднее – директором по развитию в Сети городских порталов. До этого журналистка работала в 66.ru. Наталия ушла из редакции в конце октября: она собиралась улететь отдыхать. Однако после 16 ноября она перестала выходить на связь. Сегодня, спустя две недели, стало известно о ее смерти», – сообщила редакция портала e1.ru.

Поповой было 42 года, причина смерти не уточняется.

Как информирует «Московский комсомолец» со ссылкой на некоторые Telegram-каналы, женщина перестала выходить на связь примерно две недели назад. После этого в полицию было подано заявление о пропаже.

Тело Поповой было обнаружено в ее квартире в понедельник, 29 ноября. Предварительно, сотрудники полиции не усматривают признаков насильственной смерти.

Ранее хоккеист Иван Биткин был найден мертвым, по предварительной информации, он мог выпасть из окна жилого дома на 25-ом этаже на севере Москвы



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