 

Мнение: Учения австрийских егерей

30.11.2021, 4:42, Разное
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Австрийские егеря на совместных немецко-австрийских учениях учатся разгонять толпу и отражать нападения мирных протестующих.
Роль демонстрантов играют солдаты из других батальонов участвующих в учениях.
Солдат учат терпеть оскорбления, не разрушать строй и вовремя атаковать, чтобы захватить лидеров протестующих и рассеять толпу.
В официальных заявлениях достаточно расплывчато заявляется, что эта практика может пригодиться как во время международных миссий, так и внутри страны.

Источник: Colonel Cassad



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