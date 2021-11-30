Мнение: Учения австрийских егерей

Австрийские егеря на совместных немецко-австрийских учениях учатся разгонять толпу и отражать нападения мирных протестующих.

Роль демонстрантов играют солдаты из других батальонов участвующих в учениях.

Солдат учат терпеть оскорбления, не разрушать строй и вовремя атаковать, чтобы захватить лидеров протестующих и рассеять толпу.

В официальных заявлениях достаточно расплывчато заявляется, что эта практика может пригодиться как во время международных миссий, так и внутри страны.

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