Мнение: На смерть Градского

Про Градского сообщили, что он “умер от ковида”. Везде масса некрологов и прощальных слов про Александра Градского, но при этом никто, ни один пропагандист или сочувствующий ни словом, ни намеком не дает понять – был он привит или не был. Все молчат как партизаны. Одно это дает на 99% уверенность в том, что он был все-таки привит, и этим как раз объясняется молчание: врать не хочется, а говорить правду по официальным каналам нельзя. Будь наоборот, агитпроп, понятно, ни за что не упустил бы случая попенять и заодно порекламировать – “а вот если бы великий музыкант заботился о своем здоровье…!”

Нельзя забывать, что мы сейчас живем в условиях практически военной цензуры, и пока спасает лишь русская безалаберность, а еще, пожалуй, то, что российские силовики в массе своей сами с большим подозрением относятся и к “либеральному крылу”, считая его “агентами Запада”, и к самой идее вакцинации, поскольку она пришла, на их взгляд, оттуда же. Только поэтому они свою обязанность “бдить” выполняют пока спустя рукава (и, в частности, я могу написать этот текст хотя бы в ЖЖ – больше, конечно, нигде).

Есть смелая версия, что Градский как раз от вакцинации, собственно, и огреб этот свой инфаркт. Причем не сердца, а головного мозга, как пишут. Понятно, что в существующих условиях, даже если бы прививка была причиной его смерти на все 100%, у нас не было бы ни малейших шансов на то, что она была бы обнародована. Так, могут быть только домыслы… Хотя лично мне всегда казалось, что Градский ОЧЕНЬ плох – я так думал еще в 2011-14 гг., когда он только первые 3 года сидел в жюри “Голоса”. Да видно было, что он даже просто стоял с трудом.

Видимо, с какого-то момента певец решил последовать жизненному примеру Черчилля – “своим здоровьем и долголетием я обязан спорту, потому что я им никогда не занимался”. Но у Черчилля, очевидно, было от природы лошадиное здоровье – которого не было у Градского. Поэтому, мне кажется, последнее 10-летие своей жизни он уже не жил, а мучился. Да и вид имел просто жуткий – до пояса ничего, а ниже как будто тело выдавленной из тюбика пастой бесформенно расплывается во все стороны… что его самого, правда, нимало не смущало.

Жалко, что его не будет больше с нами – он был все-таки в любом случае для нашей скромной тусовки в духе “а я – музыкант Юра” ГЛЫБА, матерый человечище. Хотя отношение у меня к нему всегда было двойственное. Как-то мне постоянно он казался каким-то человеком с комплексом “мальчика из спецшколы”. Знаете, бывают такие примеры: в обычную окраинную или провинциальную школу случайно попадает мальчик (может, родители переехали) из какой-нибудь элитарной гимназии или спецшколы для особо одаренных детей. И все сразу, включая и учителей, понимают, что новый ученик по всем своим знаниям и способностям на две головы выше всех своих одноклассников. Да и старшеклассников тоже. Да и всего, пожалуй, преподавательского состава, включая саму Марью Ивановну, заслуженного работника культуры Московской области. И все задачки щелкает как орешки, и языков знает уже два (когда в школе никто – ни одного), и сочинения пишет как романы, учитель литературы не может оторваться и читает сам себе на ночь…

Ну и все на него смотрят как на полубога, а школьные хулиганы пытаются “поставить на место” – но тоже не могут, потому что свалившийся на их голову “ботаник” еще и сложен, как Аполлон, да к тому ж владеет приемами джиу-джитсу и карате, которым в элитной школе, оказывается, тоже учили. В общем, волосатик оказывается без слабых мест.

Ну и понятно, что у него – по вполне естественным и понятным причинам – развиваются такие качества, как некоторое высокомерие, нетерпимость, презрение, даже почти брезгливость к окружающим (включая, опять же, учителей) – которое при этом все, в сущности, принимают как должное… Всеобщее восхищение вундеркиндом всё затмевает. И только он сам, в глубине души, хранит свою самую страшную Тайну: что он оказался в этой дурацкой замкадной школе вовсе не из-за какого-то там “переезда родителей”. А просто потому, что его из элитного лицея ВЫПЕРЛИ – за общую серость и слабую успеваемость. Типа, вызвали в один прекрасный день родителей, сказали “ну вот видите – ваш мальчик, как ни старается, но он у нас НЕ ТЯНЕТ! Не дай бог, наживет себе комплексы – лучше вам его забрать”. И родители, скрепя сердце, согласились…

Вот Градский, мне кажется, таким всю жизнь и прожил. В масштабах СССР его практически все считали невероятным гением – и он тоже ПОЗВОЛЯЛ себя таковым считать. И за долгие годы научился выдавать из себя “нечто и еще чуть-чуть”, что позволяло ему постоянно оставаться на фоне бесконечно презираемого им совка на НЕДОСЯГАЕМОЙ для всех совков высоте. Как, знаете, в конце войны американские “летающие крепости” летали безнаказанно бомбить Германию с высоты 10 км, а фашистские “мессеры” имели “потолок” 8 км, и они, как ни пытались встать вертикально на свой собственный хвост, все равно достать их никак не могли – атмосфера не держала, воздуху не хватало.

И, видя чужие потуги, Градский, с одной стороны, преисполнялся еще большим презрением ко всем, кто его окружал, еще большим сознанием собственной непревзойденности… но, с другой стороны, САМ ПРО СЕБЯ он ведь знал совершенно четко, что он из другого класса. И что в том классе он как был безнадежный совершенно троечник – так им и остается.

И в каком-то смысле совок своей серостью Градского ведь погубил – хотя, может, и спас. То есть он в нем привык “не перенапрягаться”, делать свое “плюс чуть-чуть” – и оставаться всегда в дамках. А останься он в том классе – он бы, может, еще в ранние годы покончил самоубийством – от осознания своей ничтожности, конечности и никчемности на фоне парящих в космосе (по сравнению с ним) одноклассников. НО – в какой-то момент его бы ЗАЕЛО – и он бы сам попытался, как тот мессершмитт, встать на свой собственный хвост, включить форсаж – и хоть на момент взлетел бы до стратосферы. ВЫШЕ, чем мог.

Задатки-то были.

А так – все хорошо, но ничего по-настоящему великого. Разве что дочь. Дочку я его видел на одной из передач – чудо как хороша…

Упокой, как говорится, его душу.