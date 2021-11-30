 

Мнение: Рождение республики

30.11.2021, 3:48, Разное
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Завтра официально родится новая республика Барбадос. Иисуса в Рио по этому поводу подсветили в цвета национального флага Барбадоса, который становится самой молодой республикой из существующих.
Остров официально разрывает связи с Британией и избавляется от Британской королевы, которая считалась главой государства. Данные меры призваны покончить с пережитками британского колониализма. Спустя 55 лет после формального освобождения, Барбадос обретает полный политический суверенитет. Нынешний генерал-губернатор Барбадоса станет первым президентом республики.

Британцы уже обвиняют в этом происки китайцев, которые вкладываются в Барбадос и подспудно подрывают британское влияние.

Разумеется, если бы они хотели развивать Барбадос, то им надо было не ныть про плохих китайцев, а заниматься инвестициями в остров, чтобы там меньше думали о том, как бы избавиться от бывших колонизаторов.
За время колонизации Барбадоса более 380 000 человек были обращены в рабство, изнасилованы или убиты "цивилизованными британцами". Полноценные извинения до сих пор не пренесены, а компенсации за геноцид и порабощение местного населения не выплачены.


Церемония выхода Барбадоса из под королевского владычества.

Вслед за Барбадосом о намерении проделать шаги в сторону суверенитета объявила Ямайка. В ближайший год в стране будет изменена Конституция и существенная часть законов, которые основаны на британском праве. Избавятся ли и тут от королевы, пока неясно.

Британскую монархию – на свалку истории!

Источник: Colonel Cassad



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