 

Новый смартфон Realme 9i представят в январе

30.11.2021, 3:44, Новости дня
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Как сообщают инсайдерские источники, в январе должна состояться презентация новой версии смартфона Realme 9i. Аппарат создан на платформе MediaTek Helio G90T, уточняют источники.

Используемый процессор состоит из восьми ядер. Также в конструкции имеется видеоускоритель Mali-G76 MC4 и модем для беспроводной передачи данных в формате LTE.

Размер экрана, по словам специалистов, составит 6,5 дюйма. Предполагаемый стандарт качества отображаемой картинки – HD+. Основная камера составлена из четырех датчиков, главный из которых обеспечивает 64 Мп. Интересно, что селфи-камера здесь на 32 Мп. Объем оперативной памяти – 8 Гб, а в основном накопителе – 128 Гб. Предполагается два варианта зарядных устройств – на 18 Вт или 33 Вт.



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