Оформлен патент на контроллер PlayStation для мобильных устройств

Представители японской компании Sony сообщают о том, что вскоре они представят особый контроллер для мобильных устройств, аналог которого сейчас используется в лидирующих на рынке игровых консолях PlayStation.

Соответствующий патент уже оформлен, уточняют разработчики. По словам экспертов, благодаря новому контроллеру существенно расширяются возможности мобильных гаджетов как устройств для видеоигр.

Судя по всему, управлять процессом станет возможным не только при помощи касаний сенсорного экрана, но и наклонами смартфона в ту или иную сторону. Кроме того, предполагается использования мобильных гаджетов в играх наравне с PlayStation и совместно с консолями. Однако больше информации разработчик обещает сообщить во время официальной презентации.