Сильный ветер с Босфора повалил в Крыму несколько деревьев

В Симферополе коммунальные службы устраняют последствия сильного ветра до 17 м/с, который повалил девять деревьев в городе, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

«На территории городского округа Симферополь зарегистрировано девять происшествий, связанные с падением деревьев, пострадавших нет, работают службы ЖКХ», – передает ТАСС сообщение.

В пресс-службе добавили, что, по состоянию на 16:00 осадки на территории Крыма зафиксировали в Ялте и Алуште – по 6 мм, Евпатории – 5 мм, Красноперекопске – 2 мм. «Максимальные порывы ветра зафиксированы: Белогорский район – до 20 м/с, Евпатория – до 20 м/с, Черноморский район – до 19 м/с, Симферополь – до 17 м/с, Ленинский район – до 16 м/с», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что ситуация стабильна, проезд через Ангарский и Грушевский перевалы обеспечили.

Ранее главное управление МЧС РФ по Республике Крым предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Напомним, из-за урагана в Турции было пиостановлено движение судов в проливе Босфор. Постардали 38 человек, четверо погибли.

Кроме того, стало известно, что генуэзский циклон «Бенедикт» в последний день осени зальет дождями Москву и завалит снегом Санкт-Петербург, жителей Центральной РФ ждут штормовой ветер и встреча с «гигантской циклонической воронкой».