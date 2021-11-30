Республиканцы блокировали оборонного бюджета из-за «российской угрозы»

Республиканцы заблокировали быстрое принятие в сенате оборонного бюджета на фоне требований обсудить «российскую угрозу», свидетельствуют результаты голосования.

Голосование по прекращению дебатов относительно оборонного бюджета с дальнейшим принятием законопроекта простым большинством не набрало необходимых по процедуре 60 голосов из 100, информирует РИА «Новости».

Сенат вернулся в понедельник с каникул и должен до конца года успеть обсудить бюджет, оборонный бюджет и принятый палатой представителей масштабный план затрат на социальные расходы и климат стоимостью в 1,8 триллиона долларов. Республиканцы и демократы обвиняют друг друга в попытке принять неоправданные расходы на фоне неясного экономического прогноза и опасений инфляции.

Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ РФ и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.