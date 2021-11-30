С территории РФ в Украине дестабилизируют ситуацию около 7 тыс. сотрудников российских спецслужб – СБУ

“Сегодня с территории Российской Федерации по Украине работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб. Это относительно того, кто дестабилизирует и, кто расшатывает”, – сказал Витюк.

По его словам, в 2021 году департамент кибербезопасности СБУ заблокировал 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов, а также прекратил деятельность около 20 ботоферм мощностью более 150 тыс. аккаунтов.

“Это якобы 150 тыс. человек, которые что-то комментируют, репостят, пишут и дают оценку событиям. В частности, нами была проведена беспрецедентная спецоперация по разоблачению хакерской группировки Armagedon, штатно находившейся в ФСБ России и действовавшей с территории Крыма”, – отметил Витюк.

Он добавил, что хакеры “проникали в объекты критической инфраструктуры государства, получали служебную и секретную информацию, которая далее распространялась в выгодном свете теми же интернет-агитаторами”.

Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

В СБУ сообщили в начале ноября, что киберспециалисты спецслужбы установили хакеров группировки Armagedon, осуществившей более 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Ими оказались офицеры “Крымского” ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону РФ во время оккупации полуострова в 2014 году. Пятерым участникам хакерской группы сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

По данным СБУ, хакерская группировка Armagedon является специальным проектом ФСБ РФ, который “прицельно работает” по Украине. Это направление работы координирует 18-й центр ФСБ РФ (центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

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