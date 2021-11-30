Мнение: Сдача

Глобальное пандемийное соглашение — не новость. О нем было заявлено 31 мая этого года, и с тех пор шла подготовка к его разработке и подписанию. На нынешней сессии никто ничего обсуждать уже не будет — она носит протокольный характер, все решено в промежутке между концом мая и сегодняшним днем.

Речь идет о создании нового баланса между тремя акторами: национальными государствами, глобальными корпорациями и международными бюрократическими институтами. Строго говоря, международная бюрократия не является самостоятельным субъектом процесса, так как она выполняет роль посредника и транслятора. В общую систему уравнений вводится также еще один полноправный член — неправительственные организации. Всевозможные Гринписы, которые теперь существенно повышают свой статус. Это, кстати, заход уже под новый виток перебалансировки мирового порядка, связанный с историей про глобальное потепление (правда, с потеплением вышел некоторый конфуз, поэтому сегодня его более обтекаемо называют «изменения климата» – очень удобно, так как бороться с тем, что по определению не может быть статичным — это вечный хлеб).

Участие России в этом блудном действе лучше всего говорит о реальных планах российской знати. Для всяких смердов произносятся духоподъемные речевки про державность, народность, суверенность и прочие полезные штуки, в реальности идет продажа всего. И уже не только нефти и газа, а страны в целом. Ее будущего. Нашего, кстати, будущего.

Теперь нами будут управлять совершенно неизвестные нам люди, а местные туземные упыри будут лишь передавать их волю. Ну, и реализовывать. В обмен они получат маленькую табуреточку у входа в помещение, где взрослые будут решать судьбы планеты. Права голоса у них, конечно, не будет, но табуреточка — это все-таки лучше, чем за дверью под дождем.

Проблема, как обычно, заключается в одном-единственном факторе: у этой шпаны не было, нет и никогда не будет собственного образа будущего, своего проекта развития. Поэтому они всегда будут встроены в чужой.

Здесь, по всей видимости, дело даже не в скудоумии и интеллектуальной нищете нашей знати (хотя с этим у нее все в полном порядке). Дело в мотивах. Довольно внятно подобные мотивы описали Мартин Макгуайр и Мансур Олсон в своей теории «оседлого (стационарного) бандита». Суть ее, если крайне сжато — государство отождествляется с «оседлым бандитом», который закрепляется на некой территории и получает доход с имеющегося на этой территории населения. По Макгуайру и Олсону, «стационарный бандит»-государство обладает долгосрочной стратегией, базирующейся на заинтересованности «оседлого бандита» в развитии территории и извлечении из нее динамично увеличиваюшегося дохода.

В отличие от стационарного бандита есть бандит кочевой, бандит-гастролёр. Таким определением авторы называют государство, созданное элитой, целью которой является извлечение максимальной прибыли в краткосрочной (одно-максимум два поколения) перспективе. Поэтому «кочевой бандит» не строит сколь-либо устойчивых институтов власти и управления, не формализует деятельность структур управления, управление ведется строго в понятийном поле. Соответственно, проев производящую и ресурсную инфраструктуру территории, «кочевой бандит» либо уходит на другие территории, либо легализует свой доход в других юрисдикциях. Что, собственно, мы и наблюдаем по российской знати — только в США собственность российских нуворишей оценивается в 0,8-1,3 трлн долларов. В Европе — примерно так же.

Поэтому российская знать, обобрав до нитки страну и народ, вполне полагает, что за легитимацию собственности, которую они выпотрошили из России, она вправе расплатиться суверенитетом территории. И в этом смысле ни малейшего удивления сдача суверенитета уже в правовом обязывающем смысле вызывать не может.

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