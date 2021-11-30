Мнение: Падение F-35 при взлете с авианосца “Куин Элизабет”

Появилось видео, где запечатлено падение истребителя F-35 при взлете с британского авианосца "Куин Элизабет". Машина фактически даже не взлетела, а сразу после попытки оторваться от трамплина рухнула в море. Судя по всему у самолета что-то произошло с двигателем. Пилот смог выжить, после катапультирования его парашют зацепился за надстройку корабля.

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