Мнение: Письмо: “Понеслась душа”

Вот еще одна жертва плохих психологов.

Психологи такие плохи не со зла, а от глупости. Но жертвам их от этого не легче.

Посмотрим в этом письме.

kovy_moly

Как жить в дефолте не теряя энергию?

Уважаемая Эволюция,

Читаю вас больше года, очень хотелось бы попасть на разбор и получить совет.

Запрос в основном мой: как изменить свое состояние чтобы не терять большую часть своей энергии?

Мне 40 лет, я замужет 15 лет, у нас 2 замечательные дочки – 12 и 10 лет. Я живу в Англии уже давно, с 14 лет, свободно владею языком, это мой второй дом и я чувствую себя здесь комфотно. Муж мой англичанин, мы средний класс, дети в частной школе. Мы оба работаем. У него свой небольшой бизнесс по найму персонала, я прошла несколько карьер. Изначально, я была в корпоративной сфере в банке. Последние 10 лет я частный шеф-повар и так же я работаю близко с отцом – мы импортируем из России в Англию. Муж вкладывался финансово побольше меня за годы брака, последние 2 года мы, не обсуждая это особо, перешли на 50/50 семейный бюджет.

4 года назад у меня случилочь наверное что-то вроде кризиса среднего возраста. Началось все с неожиданного обнаружения у меня постоянное давление за 200. Последовали исследования, таблетки и тд. Обьяснений не нашли, что очень часто бывает при гипертания в молодом возрасте. Давление на медикаметах под контролем, все выравнялось, но видимо этот эпизод тогда меня расшатал и это все закончилось (неожиданно) моей изменой в отпуске с подругами.

Мне очень сильно тогда снесло крышу. По приезду домой, слава богу у молодого человека хватило ума и страха от меня быстренько сбежать. Я вроде бы понимала глупость всего этого но вернуть себя в устойчивое состоние не могла.

(Автор не могла и не может вернуться в устойчивое состояние, потому что тот, с кем она изменила мужу, от нее сбежал. Это тройной слив. Вот если бы он хотел бы продолжения, а она сама с ним рассталась, слив она бы немного компенсировала. Чтобы компенсировать такой серьезный слив как у автора, друзья, надо снять ЗВ “слава богу он сбежал”, осознать, что вас размазали и вы дура, а дальше решить, что вы восстановитесь, простите себе эту глупость, но впредь такой дурой не будете. Вот после этого осознания и решения слив понемногу начинает компенсироваться. Не сам собой, вы должны кое-что делать для этого. Но при таком ЗВ как у автора, тройной слив так и остается в поле и превращается в воронку, куда утекает энергия)

И понеслась душа моя хрен знает куда. Последовало два года не очень семейного поведения, с еще несколькими эпизодами мимолетных измен, но я все таки видимо не достаточно распущенно себя вела, чтобы муж выставил за дверь. В какой-то момент он увидел одну из переписок, хотя я не сильно скрывала. Я призналась, сказала что меня несет, мне очень стыдно (что так и есть) но я не уверена хочу ли я оставаться его женой. Это возможно был мой способ справоцировать расставание. Трэш конечно. Мой бедный муж покумекал, сказал ладно с кем не бывает, у нас дети, я тебя люблю, семья важнее.

(Из-за того, что она не осознала свой слив, вокруг той воронки стали накручиваться другие. Не про новую любовь, а про слив себя в разные стороны. Муж узнал, но простил, исключительно ради дочек, решил, что любовь-морковь – ерунда по сравнению с детьми. Автор же решила, что он пожертвовал самоуважением ради любви к ней. Из-за этого у нее добавилось еще презрение и даже брезгливость к мужу, вместо благодарности и желания компенсировать косяк)

Моя проблема в том что мои чувста к нему ухудшаются. Я не знаю причина ли это, но у него есть взрывная черта характера – он может быть очень быстро раздражен и это он не скрывает. Какие то очереди, медленные машины перед ним или еще что то в этом роде – все это влечет за собой реакцию. Он не орет матом конечно но у меня за все годы почему то заместо привыкания произошло обратное – меня передергивает внутри уже от любого его искажения лица.

(У автора ранняя гипертония, причиной которой может быть лишний вес, если она любит выпечку, а у мужа тоже могут быть проблемы со здоровьем, которые никто не диагностировал. Его надо обследовать. Терпимость к проблемам и особенностям близких – это хороший локус контроля, вы сочувствуете им и выстраиваете комфортный режим общения. У автора произошло обратное. У нее слияние с супругом и даже незначительная его негативная реакция становится триггером для нее. Хотя “искажение лица” это вообще его дело и автора не должно касаться)

Он сейчас стал намного лучше (раньше как то я записывала его поведение по совету психолога в течении недели – всплески были 3-4 раза в день как минимум).

(Автор записывала всплески по совету горе-психолога, вместо того, чтобы следить за собой, она фокусировалась на недостатках супруга, накручивала себя, обостряла свои реакции, копила яд и поэтому сейчас у нее отравление. Вот что токсично для человека, собственные реакции, а не поведение других людей)

Но это не бьет и не пьет конечно же. Мне кажеться у меня выработалось автоматическое внутренне напряжение когда он рядом. Но я не знаю так ли это или я это придумала. Я работаю с психологом (номер 10 уже) она говорит мне надо найчиться замечать/рефлесировать свои чувста/реакции, но наверное это не правильный совет. Допустим отрефлексировала я что мне это не приятно и что дальше – не буду же я ему это каждый раз вываливать. Я медитирую чтобы стать пустым непокалибимым сосудом, мне кажется получше немного.

(10-й психолог тоже ерунду советует, но представлять себя пустым сосудом – не выход. Надо оставаться живой, но научиться видеть в супруге отдельного субъекта, тоже живого, чувствующего, переживающего, но отдельного, надо научиться видеть в нем человека, а не функцию и не вещь, то есть не фокусироваться на том, что он вам дает и как он на вас действует, а наблюдать его как того, кто создан не для вас и существует сам по себе и в этом вполне хорош. Вот это будет шагом к разделению границ и к уважению. И это моментально дает ослабление дефолта и облегчение самочувствия)

Мы не спим вместе уже больше года. Теперь это тоже стало большой проблемой – мне сложно себя собрать. Я могу конечно, но меня потом так накрывает что вроде теперь это значит надо спать вместе – и у меня все опускаеться внутри. Мне очень не приятно от всего этого, его конечно это обижает, я не хочу причинять ему боль.

(Это тщательно вытесняемое чувство вины. Именно его надо отрефлексировать хорошо и найти компенсацию. Это совсем не то, что рефлексировать свои обиды и взваливать на других вину и ответственность за это. В чем разница того и этого?)

С другой стороны я не могу не сказать что я иногда не фантазирую как хорошо было бы походить на свидания, хотеть с кем-то видеться. Поэтому я не уверена все эти чувста не приязни к мужу – это вуаль чтобы поскакань с короной победительницы в светлое будущее?

(Это анти-шкатулка, которая с одной стороны помогает вытеснить чувство вины, с другой стороны позволяет развязать руки и начать сливаться всем подряд. Надо осознать, что “ходить на свидания”, имея двух детей и мужа, это искать сексуальных приключений. Хотя автору кажется, что она могла бы найти себе нового мужа, наверное. Но контекст для такого знакомства должен быть совсем другой. Какой, друзья?)

Еще не помогает мне его обостренная политическая вовлеченность. Должна признаться по началу наших отношений я находила это привлекательным – такой уверенный и так умеет дискусировать. Сейчас я наверное так устала от этого что меня немного тошнит. Мне сложно быть на его стороне по поводу трампа и похожих тем. Так же с вакциной не состыковочка когда он довольный что он против властей и за свободу выбора человека не вакцинируеться а мы вроде такие идиоты как стадо овец, что сказали то и делаем. Я конечно пытаюсь эти темы обходить и не поднимать но сложно быть любящей женой когда тебя так коробят взгляды другого. Я конечно плохие качества перечислила, есть много и хороших конечно же.

(Антиваксеры – народ неприятный, это сложно не признать. Друзья, много писем, что делать с мужем-антиваксером или такой же женой. Делать следующее. Любые дискуссии и споры с таким супругом надо обходить, не вестись на его провокации, отказаться от бесед на подобные темы, повторять ему, что вы не хотите ссориться “из-за разных политических взглядов” и не ссориться. Если же супруг агрессивно вовлекает вас в дискуссии и требует признать и принять его правоту, это повод с ним разойтись. Обратите внимание, повод – не его бредовые взгляды, а его требование, чтобы вы приняли установки, противоречащие социально приемлемым нормам. Это касается любых норм, которые приняты на государственном уровне, в вашей стране и особенно во всем мире. То есть если вы сами – антиваксер, а супруг требует у вас принять важность вакцинации, он прав, а у вас дыра в голове и тяга к маргинальности и дезадаптации. Вам нужно лечить голову. Если наоборот, дыра в голове у супруга, с его дырой можно мириться, можно уважать его право на бред, пока он не требует у вас подчиняться его глупости и разделять его маргинальные установки. Но убедитесь, что вы сами не спорите с ним, а разжигает споры именно он. Здесь как с наркотиками. Если вас заставляют бросить, супруг прав, если принуждают принимать, надо разводиться, это достаточное основание, потому что вас склоняют к саморазрушению)

Я думаю к 50ти это станет уже все совсем не актуальным, но хотелось бы жить не теряя всю свою энергию в эту дыру дефолта. У меня паралельно развилась небольшая адикция к чтению всего что поможет мне сдвинуться с этой точки. Я могу теперь подискусировать на тему какой гармон за что отвечает, про нейронную гипер сеть и что же такое сознание, но ответы про мою личную жизнь эти интересные факты науки мне не дали.

(Аддикция – это плохо. А “гармон” даже по-английски пишется через “о”, поэтому непонятно, что автор про это читает)

Я не могу толком фокусироваться на работе, я выживаю но поверхностном делании дел. Я хотела бы не сливать все свои силы в этот внутренний конфликт. Я хотела бы паралельно работе учиться возможно. Я понимаю что у меня нет причин разрушать семью и я повторяю как мантру «психологичкский ад ждет меня», но так сложно жить в этом состоянии. Мне кажеться это влияет на мое терпение с детьми. Это все копиться внутри.

Уважаемая Эволюция, помогите пожалуйста найти способ жить в дефолте или во временном дефолте и не сливать туда все силы. Как прекратить эти душевные муки?

(В первую очередь надо избавиться от токсичности, не копить яд, выкинуть анти-шкатулку, собранную на мужа, перестать фокусироваться на его недостатках, расслабиться. Постараться отнестись к нему с благодарностью, с уважением. Осознать свой слив с равнодушными мужчинами, закрыть эту воронку, завтра расскажу как это сделать. Осознать свой косяк перед мужем, подумать о компенсации, с мужем это обсуждать не надо. Найти какое-то новое полезное занятие, связанное с прокачкой ресурсов. Сбросить лишний вес, если он есть)

Буду очень благодарна.

Спасибо большое, Ю.