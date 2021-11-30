 

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на границе Польши и Белоруссии

30.11.2021, 2:44, Новости дня
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Пескова, лидеры также обговорили предстоящий график контактов на различном уровне.

Ранее в МИД РФ объяснили появление миграционных потоков на границе Белоруссии. Это произошло в результате действий НАТО, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В середине ноября сообщалось о скоплении тысячи мигрантов на границе Польши и Белоруссии, желающих попасть в Европу. Люди разбили стихийный лагерь, а несколько недель назад предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. В создании миграционного кризиса власти еврейских стран обвинили Минск. 



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