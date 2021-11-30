В СБУ заявили, что департамент кибербезопасности в 2021 году открыл более 40 производств о захвате госвласти

“На сегодняшний день это лишь один из примеров попыток РФ дестабилизации ситуации в Украине. Если говорить о ст. 109 Уголовного кодекса, то с начала года только департамент кибербезопасности СБУ, даже не вся служба, открыл более 40 таких уголовных производств. Это действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя или на захват государственной власти”, – сказал он.

Витюк уточнил, что всего таких производств 45.

“Уже есть 34 подозрения и около 30 приговоров судов по таким делам. То есть это [производство] не является чем-то уникальным на сегодня для Украины”, – добавил он.

Контекст:

Вечером 29 ноября пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко объявил, что СБУ начала расследование “подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти”.

Других деталей он не привел, однако 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием украинского миллиардера Рината Ахметова.

“Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине”, – сказал он.

Ахметов назвал обвинения Зеленского “сплошной ложью”. Он пообещал и дальше “защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова”. “И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было”, – заявил бизнесмен.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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