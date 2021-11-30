Общество: Почему «омикрон» заставил паниковать весь мир

Новый штамм ковида – «омикрон» – породил панику в разных странах мира: одни уже отменяют международные соревнования, вторые привлекают армию для борьбы с вирусом, третьи вновь закрывают границы и вводят карантин. Вслед за правительствами «омикрон» перепугал и рынки. Насколько обоснованна эта паника и какая от нее может быть польза?

Открытый недавно в Африке штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон» серьезно напугал страны по всему миру.

Например, в Швейцарии уже отменили Универсиаду, а Берлин решил назначить ответственным за борьбу с пандемией в Германии генерал-майора Бундесвера Карстена Брейера, сообщает RND. Также будет увеличен контингент, оказывающий помощь пострадавшим от коронавируса, с нынешних трех тысяч солдат до восьми. Кроме того, германские военно-воздушные силы (Люфтваффе) уже доставляют тяжелых пациентов в больницы с палатами интенсивной терапии. Таким образом, борьба с коронавирусом в одной из ведущих стран Европы становится все больше военным делом.

Израиль и вовсе находится «на грани чрезвычайного положения» из-за нового штамма, признал премьер-министр Нафтали Беннет. Страна закрыла границы на две недели и ввела обязательную изоляцию для возвращающихся из-за рубежа израильтян. Глава правительства подписал распоряжение, разрешающее Службе общей безопасности Израиля (ШАБАК) отслеживать местонахождение лиц, инфицированных новым штаммом ковида.

«Такие меры будут применяться только в отношении зараженных новым штаммом, речи о широком применении в отношении всех заболевших, как это было ранее, не идет», – уточнили в канцелярии премьера. Помимо этого, правительство распорядилось внести 50 африканских стран в «красный список» государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения.

«Омикрон» вызвал панику и на мировых рынках. Распространение нового штамма может привести к очередным локдаунам и спаду потребления топлива. Так, нефть марки Brent падала ниже 73 долларов за баррель, а WTI – ниже 70 долларов за баррель, обновив минимумы, ранее зафиксированные 13 и 21 сентября соответственно. В Кремле назвали реакцию рынков «чисто эмоциональной». «Она не зиждется на каких-то научных данных, потому что их просто пока нет», – отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На этом фоне компании Pfizer и Moderna сообщили о намерении в ближайшее время адаптировать новые вакцины к «омикрону». Но в Совете Федерации упрекнули иностранных разработчиков в готовности предоставлять препараты «без необходимых испытаний, с колес». «Старые расхваленные вакцины против нового штамма, по их словам, не годятся. Новый раунд – поехали!» – написал в своем телеграм-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Главное ощущение от заявлений западных специалистов о COVID-19 состоит в том, что они толком не представляют себе, с чем имеют дело, но с готовностью раздувают панические настроения у населения. В этих условиях следует дождаться подлинной информации о штамме, к чему и призывают некоторые российские специалисты», – добавил сенатор.

«Реакция ряда западных стран на «омикрон» показывает, что их власти подчиняются своим страхам или каким-то инстинктам, но не трезвой оценке ситуации и реальной угрозы»,

– сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Остается надеяться, что эта нервная реакция будет короткой, добавил аналитик.

«Пока не складывается впечатление, что действия, например, Германии и Израиля оправданны. Отчеты ВОЗ и независимых экспертов не настраивают на такой алармизм относительно распространения нового штамма», – подчеркнул собеседник. С другой стороны,

истерика на Западе может иметь и положительные моменты, например позволит ускорить взаимное признание вакцин и расширить другие формы международного взаимодействия, что отвечает интересам Москвы.

Оснований для паники действительно нет, подтвердил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. «Да, этот вариант вируса контагиознее, чем предыдущие, то есть он легче заражает человека. Но у нас на сегодня нет данных о том, что он более вирулентный. Ковид опасен сам по себе, он приводит к осложнениям, однако сказать, что у «омикрона» есть какая-то особая симптоматика, мы не можем. Это тоже хороший признак», – подчеркнул он.

«И главное: у нас также нет информации, что имеющиеся вакцины не работают. То есть уже приобретенный нами иммунитет – или по итогам болезни, или в результате вакцинации – работает.

Я предлагаю не паниковать, а внимательно слушать экспертный совет ВОЗ. Это профессионалы, у которых есть все самые актуальные сведения и по свойствам COVID-19, и по «клинике», – добавил собеседник.

По его словам, новая мутация ковида не является чем-то сверхъестественным. История с «омикроном», а точнее с истерикой вокруг него, напоминает первые дни после обнаружения индийского штамма коронавируса. «Мы почти месяц приходили в ужас от него, но оказалось, что он эволюционирует в прогнозируемом направлении. В этом плане грипп более коварный. Каждый год с появлением новых штаммов он игнорирует иммунитет, который мы приобрели до этого», – обратил внимание Онищенко.

«Поэтому я не вижу оснований для ограничений и закрытий. Единственное, на чем я настаиваю, чего категорически требую – разрешить гражданам отправляться в деловые поездки, пусть занимаются бизнесом. Некоторые страны дров уже наломали, разорили людей, остановили экономики. Все это вызывает вопросы», – отметил он.

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«Также я призываю запретить туристические поездки и туры, особенно массовые. Одно дело – деловая поездка, другое – прилететь и бегать по злачным местам: пляжам, пивнушкам и так далее. Это безобразие. Такое поведение человека крайне опасно! Тем более у нас скоро Новый год, и вот эти безумные новогодние каникулы надо закрыть», – считает Онищенко.

«Государства ориентируются на предварительную позицию ВОЗ, а там допустили, что новый штамм может быть заразнее предыдущих. Отсюда – превентивные меры со стороны многих правительств, – сказал политтехнолог Марат Баширов. – Пока штамм детально не изучат, кто-то будет перестраховываться в большей степени, кто-то в меньшей. Так что это не панические действия государств, а закономерная реакция на заявления ВОЗ».

«Что касается мировой политики, то правительства многих стран Запада до сих пор не прислушались к словам президента России. А он в своих выступлениях очень четко говорил о необходимости скоординированной политики всех государств для борьбы с пандемией. Президент подчеркивал важность выработки единой позиции на платформе ООН вместо того, чтобы разбегаться по своим национальным квартирам. Его пока не слышат, но последние события только подтверждают правильность этой идеи», – уверен собеседник.

Ситуация вокруг «омикрона» все больше напоминает классическую инфодемию –

этим термином объясняется бурный и неконтролируемый поток фейков, домыслов и прогнозов в соцсетях, усиливающий беспокойство в обществе. Вслед за обществом начинают «беспокоиться» правительства разных стран и рынки.

«Инфодемия не менее опасна, чем пандемия. Но людей можно понять. Большинство из них – законопослушные граждане, которые хотят знать, какие действия будут предприняты властями в том или ином случае. Им нужно планировать свою жизнь, работу и отпуск. К примеру, скоро Новый год, кто-то хотел бы отправиться в Египет – государство Африки, откуда пришел новый штамм. Получится ли это сделать – толком неизвестно. И это лишь один из примеров инфодемии из-за «омикрона», который повлияет на жизнь множества людей», – резюмировал Баширов.

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