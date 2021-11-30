 

Скворцова испытала на себе препарат от COVID «МИР 19»

30.11.2021, 1:50, Новости дня
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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» заявила, что использовала препарат «МИР 19», чтобы не заболеть после контакта с пациентом с COVID-19.

«Да, я пробовала, я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», – цитирует ее РИА «Новости».

Скворцова рассказала, что несколько часов контактировала с заболевшим коронавирусом, который не знал о своем диагнозе и при этом имел очень высокую концентрацию вируса, после того как стало известно о его болезни, применила препарат «МИР 19» и не заболела.

Глава Федерального медико-биологического агентства пояснила, что после контакта с заболевшим нужно подышать препаратом и вирусная нагрузка резко падает. Препарат имеет сладковатый вкус, вдыхать его нужно раз в 4-5 часов несколько дней, уточнила она.

Ранее Скворцова заявила, что препарат от коронавируса «МИР 19» станет эффективным средством против нового штамма коронавируса «омикрон».

Напомним, 15 октября институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса «МИР 19».



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