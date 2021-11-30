Путин внес в Госдуму проект о совершенствовании деятельности Счетной палаты

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правовых основ деятельности Счетной палаты России, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ обязывает председателя Счетной палаты, его заместителя и аудиторов соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией ведомства, а также вносит изменения, касающиеся разграничение видов аудита, проводимых контрольным органом, информирует РИА «Новости».

Кроме того, в закон «О Счетной палате РФ» вносятся изменения, регламентирующие применение стратегического аудита в целях оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности России, предусмотренных документами стратегического планирования и иными документами стратегического характера.

Также вводится новый вид аудита – аудит соответствия, проводимый в целях оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) законодательным и иным нормативным правовым актам России, иным документам в пределах компетенции Счетной палаты, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).

Законопроект предусматривает возможность привлечения аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и иных организаций, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков не только к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, но и к участию в иных видах деятельности контрольного ведомства.

Ранее Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО.