 

Путин внес в Госдуму проект о совершенствовании деятельности Счетной палаты

30.11.2021, 1:20, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правовых основ деятельности Счетной палаты России, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ обязывает председателя Счетной палаты, его заместителя и аудиторов соблюдать кодекс этики, утверждаемый коллегией ведомства, а также вносит изменения, касающиеся разграничение видов аудита, проводимых контрольным органом, информирует РИА «Новости».

Кроме того, в закон «О Счетной палате РФ» вносятся изменения, регламентирующие применение стратегического аудита в целях оценки рисков и результатов достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности России, предусмотренных документами стратегического планирования и иными документами стратегического характера.

Также вводится новый вид аудита – аудит соответствия, проводимый в целях оценки соответствия фактических данных и информации о предмете и деятельности объекта аудита (контроля) законодательным и иным нормативным правовым актам России, иным документам в пределах компетенции Счетной палаты, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).

Законопроект предусматривает возможность привлечения аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и иных организаций, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков не только к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, но и к участию в иных видах деятельности контрольного ведомства.

Ранее Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО.



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