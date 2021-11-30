 

Кулеба пообещал, что украинская армия сумеет «ответить на удар» России

30.11.2021, 1:20, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов заявил, что армия республики стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России, информирует AFP.

Также Кулеба призвал к «оперативным действиям» для «сдерживания» Москвы, информирует РИА «Новости».

«Если РФ решит провести военную операцию, все произойдет буквально в мгновение ока», – сообщил министр. По его словам, армия Украины стала «несравненно сильнее», чем в 2014 году, и сможет «ответить на удар» России.

Кулеба заявил, что «Россия развернула значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины». Как отмечает агентство со ссылкой на министра, речь идет о 115 тыс. военных, танках, артиллерии, военно-воздушных и военно-морских силах, а также о средствах радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ РФ и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.



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