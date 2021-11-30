Почему обручальное кольцо принцессы Дианы вызвало недовольство членов королевской семьи

Обручальное кольцо, которое принцесса Диана надела на палец в день помолвки, много лет привлекает внимание простых обывателей, критиков, журналистов. Сколько идей было выдвинуто по поводу выбора именно этой драгоценности – не сосчитать.

Но вот почему кольцо так не понравилось членам королевской семьи? Что их не устраивало в нем? Почему они были против?

Кто выбрал кольцо

О помолвке Чарльза было сообщено в начале 1981-го. Взгляды британцев устремились к тоненькой ручке его юной невесты. На пальце было надето кольцо, необычное для той ситуации – крупный цейлонский сапфир был обрамлен бриллиантиками. Оно было красиво тогда, а сейчас подобно исторической ценности. Несмотря на то что оно не было изготовлено в единичном варианте, именно это украшение было каким-то особенным, в первую очередь для самой Дианы, и смотрелось всегда просто шикарно. Между прочим, позже многие женщины покупали подобные украшения, чтобы хоть немного походить на любимую принцессу. А ведь у нее действительно был очень хороший вкус. В этом можно убедиться, просто посмотрев сегодня фотографии тех лет. Многое из того, что носила Диана в восьмидесятых, не потеряло актуальности и в наше время. Звезды с удовольствием выходят на красную дорожку в монохромном образе, шьют себе платья и блузки с похожими воротничками. То самое обручальное кольцо принцессы Уэльской

По какой причине взор Дианы пал на это, нестандартное для королевской семьи, колечко? Как оказалось, ничего странного в этой истории нет. Поскольку Чарльз не был “без памяти” влюблен в невесту, он весьма спокойно отнесся и к обязанности выбора кольца для нее. Девушка ему нравилась, но не более того. Тем более что на этом браке настаивала сама королева.

Он не искал его по всему свету, не вел переговоры с ювелирами, как это делали другие мужчины королевской семьи. Диана сама выбрала кольцо из каталога Garrard стоимостью 28 тыс. фунтов стерлингов, что весьма дорого по американским меркам. Ей показалось, что оно буквально создано именно для нее, и рассматривать какой-то иной вариант она не захотела. Как показали прошедшие годы, Диана была права как никогда.

А принцессе кольцо, в котором главным цветом был синий, подходило идеально. Диана обожала синий цвет, и многие ее наряды были именно в этой цветовой гамме. Колечко сюда вписывалось максимально гармонично.

Неприязнь королевской семьи и СМИ

Как говорят, королевской семье это украшение не понравилось. Абсолютно и категорически. Они даже были раздражены, когда увидели его на Диане на множестве фотографий, напечатанных чуть позже, после официального объявления о помолвке.

Этому были свои причины. С одной стороны, для монарших особ у помолвочных колец есть своя традиция – бриллиант. А тут камень синего цвета, абсолютно неподходящий для будущей королевы. С другой стороны – выбранное из каталога кольцо считалось ерундой, чем-то несерьезным. По мнению Виндзоров, оно стоило просто неприлично дешево и его могла купить практически любая женщина. Так не должно быть.

Диана и Чарльз – пара, о которой говорил весь мир

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Потом появились истории о том, что ювелиры взяли за основу сапфировую брошь королевы Виктории, создавая это великолепие, и воодушевлялись ее красотой. Но ситуацию это не спасло.

Подлили масла в огонь еще и британские СМИ. Они прозвали это прекрасное украшение “сапфиром простолюдина”.

Вещи на память о маме

Спустя много лет это кольцо стало появляться на фотографиях снова и снова, и довольно часто. Ведь старший сын принцессы подарил его на помолвку Кейт Миддлтон. А поскольку об этом кольце ходят слухи, что оно якобы несчастливое, многие ужаснулись: вдруг оно и этой девушке принесет несчастье? Но герцогиня Кембриджская полюбила кольцо, принадлежащее свекрови, и с удовольствием очень часто надевает его на многие мероприятия. Видимо, она просто не верит в суеверия.

После того как не стало принцессы Дианы, сыновьям дали возможность выбрать на память что-то из маминых украшений. Уильям взял золотые часики, которые ей подарили на 21 год. А вот Гарри выбрал то самое знаменитое колечко.

После того как Гарри увидел, насколько красив роман Кейт и старшего брата, он решил отдать это кольцо Уильяму, чтобы тот подарил его невесте. Принц посчитал, что именно невесте старшего сына оно должно принадлежать.

Помолвка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Кейт, как и когда-то ее свекрови, кольцо очень понравилось. Она хотела носить его постоянно, но ее пальчик было несколько тоньше, чем у принцессы Дианы. Ювелиры помогли ей в этом – они просто добавили туда две платиновые вставочки. Проблема была решена. Теперь на многих фотографиях Кейт Миддлтон можно увидеть тот самый сапфир, обрамленный маленькими бриллиантиками.

Дешевое ли кольцо

Так что, судя по всему, если бы Гарри встретил Меган немного раньше, возможно, этот сапфир покоился бы на ее пальце. Но Маркл не о чем жалеть, ведь для своей будущей жены младший сын Дианы кольцо делал на заказ. Принц принимал участие в разработке дизайна.

Кольцо Меган Маркл

Несмотря на то что 40 лет назад кольцо с сапфиром считалось дешевым, сейчас вряд ли кто-то сможет так сказать. За прошедшие годы его цена выросла в несколько раз. Так что сегодня герцогиня Кейт носит на пальчике примерно 250 тыс. фунтов стерлингов. Это уже настоящий раритет.

Историческая драгоценность королевской семьи

Не правда ли, оно великолепно? И по-настоящему дорогое. Только речь здесь не о стоимости, а о памяти, настроении, впечатлении, что намного ценнее, чем “презренный металл”.

К сожалению, надежды Дианы быть в браке просто счастливой и любимой, не оправдались. Тем не менее миллионы женщин выбирают подобные колечки, чтобы хоть немного прикоснуться к этой женщине, прожившей столь короткую жизнь, но сумевшую завоевать искреннюю любовь не только британцев, но и людей, живущим во всем мире.