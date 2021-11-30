Смешайте кофе, ложку масла и желток: волосы не узнать даже после первого применения

Волосы требуют регулярного ухода для качественного результата. В домашних условиях можно сделать маску на основе кофе и оливкового масла для укрепления и активации роста. Все компоненты доступны и стоят недорого, а средство универсальное для всех типов волос.

Польза кофеина

О положительном влиянии кофе на организм говорят многие исследования. Теперь трихологи также заявляют о пользе кофеина для активации волосяных фолликулов. Ученые выяснили, что кофе нейтрализует гормон тестостерон, высокое количество которого в женском организме и приводит к началу процесса выпадения волос. Конечно, женский организм считается сложной системой и говорить о влиянии на волосы можно только после комплексного исследования. Но большинство данных подтвердились именно избытком тестостерона.

Поэтому трихологи настоятельно рекомендуют обладательницам тонких и слабых волос обратить внимание на кофеин в качестве дополнительного ухода за прядями. Избыток тестостерона приводит к выпадению прядей, ухудшению состояния волос и их повышенной тонкости и ломкости.

В процессе применения кофеина нужно также помнить о том, что любой преизбыток в организме может иметь негативное влияние и плохие последствия, поэтому не нужно увлекаться, а просто включить кофеин в основной уход и систематически делать маски с этим средством в составе.

Простая маска

Для приготовления маски потребуется всего три компонента. За основу берется растворимый кофе.

Достаточно одной столовой ложки порошка. Далее нужно добавить одну столовую ложку оливкового масла и один желток.

Некоторые женщины добавляют в маску также белок, но лучше сделать средство гуще и эффективнее.

Все ингредиенты нужно хорошо перемешать, чтобы получилась однородная масса.

После этого дать маске немного настояться, чтобы ингредиенты начали взаимодействовать между собой, а кофе растворился. После этого можно наносить средство на сухие волосы. Начинать от корней и постепенно продвигаться по длине.

Результат от применения маски

Кофеин активно воздействует на волосяные луковицы, за счет чего усиливается кровообращение и клеточный обмен. Результат заметен уже после первого применения. При регулярном применении курсом примерно на вторую неделю волосы становятся густыми и плотными, у них появляется здоровый блеск.

Эта маска отлично подходит для разных типов волос и хорошо сочетается с другими ухаживающими средствами.