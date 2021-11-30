Le Monde – отношения Лондона и Парижа достигли низшей точки

Отношения Англии и Франции находятся на низшей точке за последнее время, констатирует Le Monde. Как передаёт издание, последними поводами для ссоры стали проблемы с переправой мигрантов через Ла-Манш и отказ Лондона выдавать лицензии французским рыбакам, однако само противостояние началось ещё с переговоров Великобритании и ЕС по брекситу. Найти общий язык в нынешнем состоянии странам будет непросто, констатирует газета.



Reuters

Отношения между Францией и Соединённым Королевством находятся на низшей точке за последнее время, констатирует Le Monde. Как напоминает газета, напряжённость между странами в очередной раз выросла в пятницу 26 ноября — менее чем через 48 часов после гибели 27 мигрантов (в том числе семи женщин и трёх детей) в Ла-Манше — после публикации в Twitter письма от премьер-министра Бориса Джонсона президенту Эммануэлю Макрону ещё до отправки послания в Елисейский дворец.

Как пишет газета, в письме глава британского правительства предложил «дорогому Эммануэлю» подписать соглашение об отправке всех нелегалов, пересёкших Ла-Манш, обратно во Францию. Вежливые обращения не помогли: Елисейский дворец расценил инициативу, как по существу, так и по форме, как провокацию, констатирует газета. Эммануэль Макрон ответил, что «удивлён методами» главы британского правительства, «поскольку они не серьёзны». «Один лидер не обращается к другому по этим вопросам через твиты и письма, которые публикуются для общественности», — возмутился он.

Манёвр Лондона был признан настолько неуместным, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен решил исключить свою британскую коллегу Прити Патель из числа приглашённых на встречу европейских министров по вопросам миграции, запланированную на воскресенье. Однако, несмотря на гнев президента Франции, Борис Джонсон «не сожалеет» о том, что отправил письмо, сообщил представитель пресс-службы Даунинг-стрит, 10. По его словам, послание было написано в «духе сотрудничества и партнёрства».

Достигли ли франко-британские отношения точки невозврата, задаётся вопросом издание. «Этот самодовольный тон, эта манера указывать пальцем на Францию и обнародовать письмо — это очень большая ошибка. Борис Джонсон, в первую очередь, хотел обратиться к депутатам-консерваторам и широкой британской общественности, после того как участились критические замечания о том, что он «потерял хватку», считает бывший советник правительства Кэмерона по вопросам безопасности и бывший посол Соединённого Королевства во Франции судья Питер Рикеттс.

«С французской стороны отмена приглашения Прити Патель на заседание европейских министров в воскресенье также является ошибкой. В такой ситуации важен диалог, и эта встреча обязательно была бы полезной», — сожалеет, в свою очередь, бывший дипломат и действительный член палаты лордов. «Два лидера дерутся, как школьники, всего через два дня после тргедии в канале… Одинаково неправы и Джонсон, и Макрон», — считает Муджтаба Рахман из исследовательской компании Eurasia.

Очередное противостояние в любом случае показывает степень потери доверия между Францией и Соединённым Королевством, делает вывод газета. Отношения между двумя соседними странами — всегда находящимися в состоянии лёгкого соперничества, но одновременно схожими в своём колониальном прошлом, претензиях на международное влияние, экономической и военной мощи — всегда были сложными, однако брексит испортил их надолго, считает Le Monde.

Как отмечает издание, Эммануэль Макрон отстаивал жёсткую линию во время переговоров о «разводе» между Лондоном и Брюсселем, и сторонники брексита, теперь заседающие в британском правительстве, не забыли об этом. Со своей стороны, французские дипломаты, которые охотно называют Бориса Джонсона переменчивым политиком, не смогли стерпеть его отказа от исполнения условий договора, который он сам подписал в конце 2019 года. Премьер-министр Великобритании в настоящее время пытается добиться серьёзного пересмотра североирландского протокола, регулирующего статус Северной Ирландии после брексита, напоминает газета.

По мнению ближнего круга президента Франции, ухудшение отношений с Лондоном началось в момент, когда Борис Джонсон обнаружил, что брексит не выполнит своих обещаний. Но настоящим переломным моментом стало объявление 15 сентября о создании трёхстороннего альянса Aukus. Французские власти «пережили как травму» отказ Австралии от сотрудничества и выбор в пользу союза с Вашингтоном и Лондоном в деле строительства атомных подводных лодок. Париж пережил это предательство ещё тяжелее, учитывая, что Борис Джонсон в тот же момент шумно праздновал победу «Глобальной Британии».

По мнению французских властей, Джонсон продолжает вести одну и ту же игру: за закрытыми дверями британские официальные лица демонстрируют самое тесное сотрудничество, но после завершения дел глава правительства рассказывает британским СМИ другую историю, в которой Франции постоянно предъявляются обвинения. В частности, всего через несколько часов после трагедии в Ла-Манше Джонсон без колебаний обвинил Париж, выразив сожаление, что ему «было трудно убедить некоторых наших партнёров, особенно французов», принять предложение о направлении британских полицейских в качестве подкрепления для наблюдения за пляжами Кале.

Политический контекст в обеих странах только усугубляет эту двустороннюю напряжённость, сетует газета. Во Франции предвыборная кампания, сосредоточенная на вопросах безопасности, требует от главы государства опровергать все обвинения в попустительстве. Тема миграции также очень чувствительна в Великобритании, поскольку усиление пограничного контроля было одним из главных обещаний брексита. Кроме того, Джонсон испытывает давление ос стороны собственного лагеря после ряда неудач в политике, в результате которых рейтинг консерваторов в опросах уступил позициям лейбористов.

В этом «токсичном» контексте Париж также обвиняет Лондон в том, что тот использует в собственных целях вопрос выдачи лицензий французским рыбакам. В пятницу последние на короткое время перекрыли терминал тоннеля под Ла-Маншем и воспрепятствовали прибытию паромов в портах Кале, Уистреам и Сен-Мало, чтобы выразить своё раздражение.

«В нынешнем положении найти общий язык между Лондоном и Парижем, кажется, сложно», — сожалеет Рикеттс. Однако, чтобы избежать дальнейших трагедий в Ла-Манше, количество переправ через который увеличилось за год в три раза, потребуются уступки с обеих сторон, замечает газета.