 

Арахамия не исключает, что Рада создаст следственную комиссию по вопросу подготовки захвата власти

30.11.2021, 0:38, Новости дня
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Об этом он заявил в эфире канала ICTV, отвечая на вопрос, планирует ли комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки брать на контроль этот вопрос. 

“Если сегодня только открыли уголовное производство, это означает, что нужно дать какое-то время следственным органам поработать. Они не могут это сделать, наверное, в течение нескольких дней или часов. Конечно, есть инструменты парламентского контроля, среди которых заслушивание – в закрытом режиме, насколько я понимаю, учитывая сенситивность материалов. Потом, со временем, мы сможем провести закрытые слушания на комитете или, возможно, даже создавать какие-то комиссии. Но сначала, мне кажется, нужно переадресовать вопрос к СБУ. Потому что это их статья”, – сказал Арахамия.

Контекст:

Вечером 29 ноября пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко объявил, что СБУ начала расследование “подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти”.

Других деталей он не привел, однако 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием украинского миллиардера Рината Ахметова.

“Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине”, – сказал он.

Ахметов назвал обвинения Зеленского “сплошной ложью”. Он пообещал и дальше “защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова”. “И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было”, – заявил бизнесмен.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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