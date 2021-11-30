 

“Какие красивые ножки, я их уже люблю”. Дорофеева засветила фигуру в облегающем платье

30.11.2021, 0:38, Новости дня
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“Я очень жду новый сезон “Голосу країни”! 11-й запомнится мне навсегда, потому что участник моей команды Сережа Лазановский стал победителем. За этот год, ставший и моим первым сольным годом, я еще больше открыла себя новому, поэтому и от сезона жду новых впечатлений”, – подписала снимок 31-летняя певица.

Она добавила, что будет рада видеть в своей команде “смелых, ярких и дерзких артистов, новаторов, ребят, которые хотят менять мир к лучшему”.

За пару часов пост Дорофеевой набрал больше 45 тыс. лайков и почти 200 комментариев.

“Уф-ф-ф, красотка”, – написал ilya_slesh74.

“Наденька, какие красивые ножки у тебя, я их уже люблю”, – признался sharapov1205.

“Ноги – любовь”, – прокомментировал slavikkievskiy4.

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A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Прошлый сезон шоу “Голос країни” завершился весной 2021 года. Тренерами проекта были певицы Тина Кароль, Надя Дорофеева, певцы Олег Винник и Monatik. Победителем шоу стал подопечный Дорофеевой Сергей Лазановский.

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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