Россия не хочет начинать переговоры о продолжении транзита газа через территорию Украины – “Нафтогаз”

По его словам, с Россией “нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров”.

Витренко рассказал, что Украина обсуждает продолжение транзита газа после 2024 года с США и Германией, однако РФ не хочет вступать в переговоры.

По мнению Витренко, если контракт между “Нафтогазом” и российским “Газпромом” не будет продлен, то использование газопроводов “Северный поток – 1” и “Северный поток – 2”, которые идут напрямую в ФРГ, усилит контроль РФ над поставками газа в Европу.

Это сделает Евросоюз более уязвимым для политически мотивированных перебоев в поставках и скачках цены на газ, резюмировал глава НАК.

Президент Владимир Зеленский говорил 26 ноября, что, кроме продления контракта, Украина готова увеличить транзит газа из РФ, но Россия на это не пошла.

22 октября 2021 года агентство Bloomberg писало, что Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу, чтобы облегчить газовый кризис в регионе.

Контекст:

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и российский “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии “качай или плати”, то есть если даже “Газпром” транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов. 22 октября 2021 года агентство Bloomberg написало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России скидку в размере 50% на транзит газа в Европу, чтобы облегчить газовый кризис в регионе.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

“Газпром” постепенно сокращает транзит газа через Украину. С 1 ноября 2021 года российский монополист сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.

11 ноября генеральный директор компании “Оператор газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон заявил, что Украина готова транзитировать до 250 млн м³ газа в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

12 ноября председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер заявил, что компания в 2021 году перевыполнит обязательства по транзиту газа через Украину.

Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа на 15 лет, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”, который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит газа через Украину после введения в действие трубопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

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