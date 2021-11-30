 

В Пентагоне заявили об усилении сдерживания России

30.11.2021, 0:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США по итогам ревизии глобальной дислокации своих войск намерены усилить военное сдерживание РФ в Европе и создать условия для более эффективной деятельности сил НАТО в регионе, сообщила исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин.

«В Европе ревизия глобальной дислокации усиливает заслуживающее доверия военное сдерживание российской агрессии… и позволяет силам НАТО действовать более эффективно», – цитирует ее РИА «Новости». На брифинге в Пентагоне она презентовала основные результаты ревизии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.

Ранее источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.

Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Советник главы ОПУ Подоляк о Разумкове: Он не пассионарен и не харизматичен, он хоть и молодой, но ретрополитик

03.12 / Ракета «Союз-2» со спутниками «Гонец» стартовала с Плесецка

15.07 / Романенко: Накануне поездки к Байдену телефонный звонок Зеленского Си Цзиньпиню выглядит глупенькой попыткой шантажировать США

18.10 / Задержанного на Украине представителя ЛНР в СЦКК арестовали

07.10 / Политика: Европарламент проявил геополитическую наивность

30.06 / Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности Гонконга

13.11 / Британский генерал выпрыгнул с вертолета на учениях и потерялся

20.11 / Санду выступила за полный вывод российских войск с территории Молдовы

09.10 / Водителей свадебного кортежа в КБР привлекли к ответственности

03.12 / Белесков: Азербайджан от серьезных потерь в Карабахе не уберегла даже современная техника. Это стоит помнить тем, кто мечтает о военном освобождении ОРДЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика