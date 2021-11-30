В Пентагоне заявили об усилении сдерживания России

США по итогам ревизии глобальной дислокации своих войск намерены усилить военное сдерживание РФ в Европе и создать условия для более эффективной деятельности сил НАТО в регионе, сообщила исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин.

«В Европе ревизия глобальной дислокации усиливает заслуживающее доверия военное сдерживание российской агрессии… и позволяет силам НАТО действовать более эффективно», – цитирует ее РИА «Новости». На брифинге в Пентагоне она презентовала основные результаты ревизии.

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Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.

Ранее источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.

Также обсуждается возможность отправки Киеву вертолетов Ми-17, помимо «Стингеров». Кроме того, по словам источников, в пакет военной помощи Украине могут входить новые противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и минометы. При этом в статье CNN указывается, что в администрации Джо Байдена нет консенсуса в этом вопросе. Некоторые политики считают, что отправка «Стингеров» и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.